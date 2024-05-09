Социальные рейсы на Кижи запустят 24 мая

Социальные рейсы по маршруту Петрозаводск – Кижи – Петрозаводск запустят 24 мая, сообщили в региональном минтрансе.

Перевозчик будет выполнять рейсы до 31 октября. Метеоры будут отправляться по средам, пятницам и воскресеньям. Обещают составить удобное расписание.

В министерстве добавили, что комета будет останавливаться в Сенной Губе после того, как проверят причал в деревне Лонгасы. // фото «Петрозаводск говорит»