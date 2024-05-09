Парад Победы на Красной площади проходит в Москве

9 мая в 10 утра на Красной площади начался парад Победы. В шествии участвую более девяти тысяч человек, военная техника, авиация.

Главной частью парада является шествие почетных караулов, полков, батальонов и рот разных войск Вооруженных сил России. За шествием наблюдают ветераны, высокопоставленные гости. На парад Победы прибыли лидеры Казахстана и Туркмении, президенты Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, главы Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау.

Трансляция парад Победы ведется на площади Кирова в Петрозаводске. В 11:00 с торжественным маршем по центральной площади карельской столицы пройдут сотрудники силовых структур и воины Петрозаводского гарнизона. В 11:30 воспитанники спортивных школ города выступят с показательными номерами.

В 11:40 на главной сцене пройдет концерт «Минувших дней живая память» (0+). В 13:00 творческие номера представят воспитанники и педагоги школ искусств.

Праздник завершится у стелы «Город воинской славы», с 21:30 до 22:30 в память о погибших героях небо озарят лучи прожекторов. // фото «Петрозаводск говорит»