Популярный в 90-х певец Андрей Губин завершил карьеру

50-летний эстрадный певец Андрей Губин решил завершить карьеру артиста, сообщает KP.RU. Артист не выступает из-за болезни и редко появляется на публике.

Коллега артиста Игорь Крутой предложил провести творческий вечер, на котором артисты исполнят композиции певца. Сам Губин будет участвовать в мероприятии как автор и зритель, выходить на сцену он не собирается. // фото unsplash.com/ Bruno Cerveral