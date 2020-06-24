Памятник солдатским матерям России открыли в Петрозаводске

На Аллее Славы в Петрозаводске сегодня состоялось торжественное открытие памятника солдатским матерям России.

"Известный народный художник, российско-советский скульптор Салават Щербаков, когда мы обратились к нашим ветеранам, ветеранам-афганцам, которые высказали просьбу сделать соответствующий памятник матери, <…> вложил всю душу. Мы сегодня присутствуем при эстафете поколений, во главе которой стоит великая женщина России", - сообщил ТАСС во время торжественной церемонии заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев.

Новый памятник представлен в виде фигуры женщины, прикрывающей длинными плащом двоих детей, которые держат в руках портрет родных, ушедших на войну.

"Карелия - женского рода, и в Карелии большинство населения - это женщины. И в трудные годины нашей истории наши карельские женщины делали все возможное и даже невозможное для того, чтобы наша Родина, наша Россия была свободной и независимой. <…> Сегодня очень важно и то, что женщины наравне с мужчинами маршировали на Красной площади, сегодня женщины идут в армию, сегодня женщины служат во имя и во благо России", - цитирует агентство депутата Госдумы РФ Валентину Пивненко.

Новый монумент установили напротив воссозданного православного храма Святого Илии Пророка.

Фото Марины Коноваловой