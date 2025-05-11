Отменены некоторые автобусные рейсы из Петрозаводска на завтра, 12 мая

Ряд автобусный рейсов будет отменен завтра, 12 мая, сообщает Петрозаводский автовокзал. Информацию следует принять во внимание пассажирам.

Так, рейс по маршруту № 519 «Петрозаводск-Олонец», отправляющийся из г. Петрозаводска в 18:15 12 мая 2025 года, выполняться не будет.

Также не будет выполнен рейс № 527Э «Петрозаводск-Сегежа ЭКСПРЕСС», который планировался отправлением из г. Петрозаводска в 15:00 20 мая 2025 года.

Граждан просят заранее внести корректировки в свои планы. © «Петрозаводск говорит»