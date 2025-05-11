11 мая 2025, 09:18
Отменены некоторые автобусные рейсы из Петрозаводска на завтра, 12 мая
Важная информация для пассажиров
Фото: Птз Говорит
Ряд автобусный рейсов будет отменен завтра, 12 мая, сообщает Петрозаводский автовокзал. Информацию следует принять во внимание пассажирам.
Так, рейс по маршруту № 519 «Петрозаводск-Олонец», отправляющийся из г. Петрозаводска в 18:15 12 мая 2025 года, выполняться не будет.
Также не будет выполнен рейс № 527Э «Петрозаводск-Сегежа ЭКСПРЕСС», который планировался отправлением из г. Петрозаводска в 15:00 20 мая 2025 года.
Граждан просят заранее внести корректировки в свои планы. © «Петрозаводск говорит»