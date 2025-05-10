В Москве школьник из-за страха поджег здание полиции

В Балашихе 12-летний мальчик вел переписку в Интернете, и его собеседница сначала попросила отправить геолокацию, а потом начала угрожать уголовной ответственностью. Под давлением мошенников школьник поджег пункт полиции и не скрывал этого, этим делится "Газета.ru".

После того, как ребенок отправил свою геолокацию, мошенники отправили ему видео с военным. В записи он говорил, что скоро по указанному дому ударят бомбой, потому что там живет его семья. Лжеправоохранители обвинили школьника в разглашении данных и предложили сотрудничать.

Сначала аферисты потребовали деньги, но когда мальчик не нашел их, отправили его поджигать пункт полиции. Школьник выполнил требование. Теперь с этим делом разбираются настоящие сотрудники правоохранительных органов. © «Петрозаводск говорит»