В Петрозаводске водитель не понял, как проехать, и выгнал пассажиров

Петрозаводчанин в паблике "Подслушано в ПТЗ" пожаловался на работу общественного транспорта во время главного майского праздника. Водитель маршрута №5 не разобрался, как проехать мимо закрытой площади Кирова, поэтому высадил всех пассажиров прямо перед самосвалом.

Автор поста отметил, что в тот день всего два автобуса было на маршруте №5. Он ждал примерно час нужный транспорт, чтобы уехать из пятого поселка на Птицефабрику. Пассажиры задавали вопросы, как поедет автобус, так как знали: площадь Кирова перекрыта. Водитель ответил, что маршрут остается таким же.

Однако у площади Кирова, когда водитель увидел самосвал, он остановил автобус, высадил всех пассажиров и сказал, что едет обратно в Сулажгору. Автор поста выразил свое недовольство и разочарование в произошедшем. © «Петрозаводск говорит»