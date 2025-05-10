10 мая 2025, 16:50
Пропавшего мужчину нашли мертвым
Мужчину нашли в водоеме Пряжинского района
Фото: piхabay
Мужчину, которого искали 4 дня, нашли мертвым. По факту проводится доследственная проверка, об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Карелии.
Ранее сообщалось, что мужчина пропал 6 мая. О нем ничего не было известно до сегодняшнего дня. Предположительно, мужчина пьяным упал в водоем и умер. Более точные обстоятельства будут установлены после судмедэкспертизы.
Правоохранительные органы начали проверку. © «Петрозаводск говорит»