10 мая 2025, 16:50
Общество

Пропавшего мужчину нашли мертвым

Мужчину нашли в водоеме Пряжинского района
Фото: piхabay

Мужчину, которого искали 4 дня, нашли мертвым. По факту проводится доследственная проверка, об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Карелии.

Ранее сообщалось, что мужчина пропал 6 мая. О нем ничего не было известно до сегодняшнего дня. Предположительно, мужчина пьяным упал в водоем и умер. Более точные обстоятельства будут установлены после судмедэкспертизы. 

Правоохранительные органы начали проверку. © «Петрозаводск говорит»

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Республика Карелия
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