09 мая 2025, 19:12
Происшествия

Мужчина в тапках бесследно пропал в Карелии

38-летний Сергей Ивасенко пропал 6 мая в Пряжинском районе
фото «Петрозаводск говорит»

В пряжинской деревне Курмойла пропал 38-летний Сергей Ивасенко. К поиску пропавшего мужчины подключились добровольцы «ЛизаАлерт».

Мужчина одет легко – кофта, брюки и тапки. О нем ничего не известно с 6 мая.

Добровольцы просят всех, кто увидит мужчину ростом 172 см, худого, зеленоглазого и волосами с проседью связываться с ними. © «Петрозаводск говорит»

Обсудить
Метки: 
Сергей Ивасенко
курмойла