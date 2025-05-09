09 мая 2025, 19:12
Мужчина в тапках бесследно пропал в Карелии
38-летний Сергей Ивасенко пропал 6 мая в Пряжинском районе
фото «Петрозаводск говорит»
В пряжинской деревне Курмойла пропал 38-летний Сергей Ивасенко. К поиску пропавшего мужчины подключились добровольцы «ЛизаАлерт».
Мужчина одет легко – кофта, брюки и тапки. О нем ничего не известно с 6 мая.
Добровольцы просят всех, кто увидит мужчину ростом 172 см, худого, зеленоглазого и волосами с проседью связываться с ними. © «Петрозаводск говорит»