На Кукковке автомобиль тормозил перед «зеброй», что дым пошел

Автомобиль на скорости влетел в другую машину, которая остановилась перед пешеходным переходом для пропуска пешехода. ДТП произошло днем 9 мая на Комсомольском проспекте в Петрозаводске.

Судя по кадрам с камеры наблюдения CityLink машины остановились для пропуска пешехода. Но один из участников движения разогнался, что не смог сразу остановиться.

Судя по всему, водитель тормозил так, что пошел дым, но все равно влетел в другую машину. От удара ее отодвинуло на несколько метров вперед. Пешеход при виде приближавшейся машины побежал. © «Петрозаводск говорит»