Завтра в Карелии могут быть осадки

Гидрометцентр РК рассказал о погоде на завтра: облачно с прояснениями. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега или дождя.

На всей территории Карелии ожидается северо-восточный, северный умеренный с порывами ветер. На дорогах можно будет увидеть гололедицу. Температура будет колебаться от -5 до +12.

В столице Карелии возможны осадки. Также синоптики отметили: атмосферное давление будет слабо менятьс«Петрозаводск говорит»я. Температура будет варьироваться от 0 до +11. ©