10 мая 2025, 16:25
Общество

Завтра в Карелии могут быть осадки

Синоптики обещают осадки в южных районах
Лососинка
Фото: «Петрозаводск говорит»

Гидрометцентр РК рассказал о погоде на завтра: облачно с прояснениями. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега или дождя.

На всей территории Карелии ожидается северо-восточный, северный умеренный с порывами ветер. На дорогах можно будет увидеть гололедицу. Температура будет колебаться от -5 до +12. 

В столице Карелии возможны осадки. Также синоптики отметили: атмосферное давление будет слабо менятьс«Петрозаводск говорит»я. Температура будет варьироваться от 0 до +11. ©

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Республика Карелия
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