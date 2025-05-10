Пенсионер хотел продлить договор, но стал жертвой мошенников

В Москве пенсионер поверил, что ему нужно продлить договор оказания услуг и продиктовал личные данные. Позднее мошенники вынудили продать мужчину квартиру и отдать деньги курьеру, об этом сообщает "Газета.ru".

После того, как пенсионер сообщил свои личные данные по звонку, лжесиловики связались с ним. Они убедили мужчину, что на него составили поддельный документ на продажу квартиры. Чтобы спасти жилье, злоумышленники предложили пенсионеру "фиктивно" продать жилплощадь и передать деньги курьеру.

Мужчина отдал мошенникам 14 миллионов. После этого он понял, что его обманули, и обратился в полицию. Курьера с деньгами задержали. © «Петрозаводск говорит»