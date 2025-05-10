В Вологде ветеран получил поздравление с ошибками

Федор Смирнов, ветеран Великой Отечественной войны, получил поздравительное письмо от губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, но с ошибками. Георгий Филимонов обещал найти виновных, об этом сообщает местный телеграмм-канал "ГородЧе".

В тексте поздравления есть такие ошибки, как "многолетний труб 6 звании офицера". Также автор письма допустил ошибку в названии исторического события, назвав ее "Великой Отечественной бойне".

Губернатор Вологодской области обещал привлечь виновных к ответственности. © «Петрозаводск говорит»