10 мая 2025, 15:40
Общество

В Вологде ветеран получил поздравление с ошибками

Поздравление содержит грамматические ошибки
ошибки в поздравительном письме для ветерана
Фото: телеграмм-канал "ГородЧе"

Федор Смирнов, ветеран Великой Отечественной войны, получил поздравительное письмо от губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, но с ошибками. Георгий Филимонов обещал найти виновных, об этом сообщает местный телеграмм-канал "ГородЧе".

В тексте поздравления есть такие ошибки, как "многолетний труб 6 звании офицера". Также автор письма допустил ошибку в названии исторического события, назвав ее "Великой Отечественной бойне". 

Губернатор Вологодской области обещал привлечь виновных к ответственности. © «Петрозаводск говорит»

Обсудить
Метки: 
Вологда
Вологодская область
поздравление
ветеран
ветеран Великой Отечественной войны
ошибка