10 мая 2025, 15:40
В Вологде ветеран получил поздравление с ошибками
Поздравление содержит грамматические ошибки
Фото: телеграмм-канал "ГородЧе"
Федор Смирнов, ветеран Великой Отечественной войны, получил поздравительное письмо от губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, но с ошибками. Георгий Филимонов обещал найти виновных, об этом сообщает местный телеграмм-канал "ГородЧе".
В тексте поздравления есть такие ошибки, как "многолетний труб 6 звании офицера". Также автор письма допустил ошибку в названии исторического события, назвав ее "Великой Отечественной бойне".
Губернатор Вологодской области обещал привлечь виновных к ответственности. © «Петрозаводск говорит»