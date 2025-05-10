В Московской области люди платят и за ржавую, и за бутилированную воду

Местная жительница обратилась в вышестоящие органы с проблемой: в их городе нет чистой воды уже более 50 лет. По делу начали процессуальную проверку, об этом сообщает информационный центр СК России.

Более 50 лет местные жители платят за ремонт и модернизацию водозаборных узлов и магистральных сетей. Однако вода остается ржавой, с неестественным запахом и цветом. Из-за этого местные вынуждены покупать бутилированную воду.

После обращения женщины началась процессуальная проверка. © «Петрозаводск говорит»