Аналитики назвали, кто больше всего зарабатывает в Карелии

Зарплата горняков больше, чем средняя по Карелии, в 1,7 раза. Также много получают специалисты по финансам и страхованию, работники производств транспортных средств и оборудования, об этом сообщает Карелия РБК.

Сотрудники в горной промышленности получают 130 тысяч рублей. После них на втором месте по выскому доходу - специалисты по финансам и страхованию, работники производств транспортных средств и оборудования. Их зарплата составляет 110 тысяч рублей.

Аналитики отметили, что самые низкие зарплаты у сотрудников почты и работников гостиничного бизнеса. В среднем они получают 48,2 тысячи рублей. © «Петрозаводск говорит»