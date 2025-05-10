10 мая 2025, 15:00
Общество

Аналитики назвали, кто больше всего зарабатывает в Карелии

Самая высокая зарплата оказалась у работников горной промышленности
Фото: pexels

Зарплата горняков больше, чем средняя по Карелии, в 1,7 раза. Также много получают специалисты по финансам и страхованию, работники производств транспортных средств и оборудования, об этом сообщает Карелия РБК.

Сотрудники в горной промышленности получают 130 тысяч рублей. После них на втором месте по выскому доходу - специалисты по финансам и страхованию, работники производств транспортных средств и оборудования. Их зарплата составляет 110 тысяч рублей. 

Аналитики отметили, что самые низкие зарплаты у сотрудников почты и работников гостиничного бизнеса. В среднем они получают 48,2 тысячи рублей. © «Петрозаводск говорит»

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Республика Карелия
Карелия
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заработная плата
горная промышленность
гостиничный бизнес
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работнкии почты