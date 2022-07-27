Отдаленный район Петрозаводска все же благоустроят

В этом году отдаленную территорию Сулажгорский Кирпичный Завод все же благоустроят, несмотря на то, что данный район не попал в программу «Комфортная городская среда». К такому решению пришли накануне глава Карелии Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Владимир Любарский, посетившие СКЗ.

«Мэрия решила благоустроить общественную территорию за счет средств субсидии, выделенной правительством республики по инициативе главы региона. Уже в этом году у домов № 6 и № 8 по улице Сулажгорского Кирпичного Завода появится новая детская площадка с резиновым покрытием, выполненная в космической тематике»,

- отметил глава Петрозаводска.

Еще один объект, который приведут в порядок в этом году – Тропа Здоровья. Ее должны были благоустроить два года назад. Однако из-за пандемии и недобросовестного подрядчика сделать это не удалось. Благоустройство территории также состоится в этом году – до середины октября почти километровую пешеходную дорожку приведут в порядок. Планируется уложить качественное покрытие и установить 28 фонарей. А начинаться Тропа Здоровья будет с современной детской площадки, которую уже радует детвору. Фото: gov.karelia.ru.