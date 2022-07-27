Антивандальные остановочные павильоны монтируют в Петрозаводске

В Петрозаводске начались работы по установке новых павильонов ожидания общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

На Кукковке и Ключевой уже разобрана часть старых остановок. Уже подготовлены закладные элементы под новые объекты.

Антивандальные конструкции будут оборудованы скамейками и урнами. Всего в этом году в Петрозаводске установят 40 новых павильонов. Они появятся в разных частях города. Все работы должны быть завершены до ноября.

Сейчас работы ведутся на 11 остановках: на пересечении улиц Кемской и Петрова; «Кафе «Эйла» – в районе д. 25 по Комсомольскому пр. (четная сторона); «Курган» – в районе д. 8 по Комсомольскому пр. (четная сторона); «Курган» – в районе д. 8 по Комсомольскому пр. (нечетная сторона); «ул. Балтийская конечная» – в районе д. 35 по Балтийской ул.; «ул. Парфенова» – в районе д. 2 по ул. Парфенова; «ул. Щербакова» – в районе пересечения Ключевского ш. и ул. Щербакова (четная сторона); «Гвардейская ул.» – в районе д. 21 по Гвардейской ул.; «ул. Антонова» – в районе д. 15 по ул. Репникова; «ул. Ключевая» – в районе д. 27 по ул. Репникова; «ул. Сегежская» – в районе д. 3 по ул. Репникова (четная сторона). Фото мэрии Петрозаводска