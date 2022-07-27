Добыча полезных ископаемых приносит больше всего денег жителям Карелии

Карелиястат привел статистику по средним зарплатам в разных сферах деятельности в республике за май 2022 года. Информация представлена на официальном сайте ведомства.

Так, самые большие средние зарплаты в мае получили работники сферы добычи полезных ископаемых - 84 730 рублей. Следом идет отрасль «деятельность финансовая и страховая» со средней зарплатой 78 527 рублей.

Также хорошо получили в мае работники, занятые в сфере государственного управления, обеспечения военной безопасности и социального обеспечения (71 175 рублей), сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (69 443 рубля) и транспортировки и хранения (66 064 рубля).

По данным статистики, средняя зарплата в Карелии в мае составила 57 058 рублей. Фото: unsplash.com