31 марта 2022, 17:56
Отчисленные из зарубежных вузов студенты смогут бесплатно учиться в РФ
Курс для зачисления будет определяться индивидуально с учетом результатов вступительных испытаний
Студентам, потерявшим свои места в зарубежных вузах из-за неподдающихся логике действий отдельных государств, премьер-министр Михаил Мишустин утвердил меры поддержки. Они смогут бесплатно продолжить учебу в России, сообщает «Российская газета».
Желающие получить диплом о высшем образовании смогут поступать не только на бюджетные места. При платном обучении его стоимость будет компенсироваться за счет вуза.
Вступительные испытания для них пройдут в упрощенном порядке, который определят сами вузы. Фото: pixabay.