Отчисленные из зарубежных вузов студенты смогут бесплатно учиться в РФ

Студентам, потерявшим свои места в зарубежных вузах из-за неподдающихся логике действий отдельных государств, премьер-министр Михаил Мишустин утвердил меры поддержки. Они смогут бесплатно продолжить учебу в России, сообщает «Российская газета».

Желающие получить диплом о высшем образовании смогут поступать не только на бюджетные места. При платном обучении его стоимость будет компенсироваться за счет вуза.

Вступительные испытания для них пройдут в упрощенном порядке, который определят сами вузы. Фото: pixabay.