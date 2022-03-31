Карелия все чаще становится у россиян направлением мечты

Хотели бы путешествовать по Карелии 7% россиян. Причем женщины наш регион желают посетить не реже, чем мужчины. К такому выводу пришли эксперты сервиса SuperJob после исследований, проведенных в 390 городах страны. При этом было опрошено 1600 респондентов старше 18 лет.

Карелия занимает шестое место в списке направлений мечты у потенциальных туристов. Но чаще всего россияне хотят побывать на Байкале – 24%, задумываются о путешествии на Горный Алтай 12%, а 11% - на Камчатку. Каждый десятый мечтает о поездке в Санкт-Петербург. Столько же — об отдыхе в Крыму.

Калининград и Сочи мечтают посетить по 6%. Еще 6% заявили, что хотят посмотреть всю Россию. Владивосток или Приморский край мечтает увидеть каждый двадцатый – они составляют 5% от опрошенных. Фото: pixabay.