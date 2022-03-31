31 марта 2022, 17:18
Новый детский сад планируют построить в центре Петрозаводска
Глава республики намекнул о планах по проектированию и строительству еще одного дошкольного учреждения
В этом году в Петрозаводске достроят два детских садика на Ключевой и улице Чехова. В планах региональных властей построить новое дошкольное учреждение в центре города. Об этом в своем аккаунте рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков.
«Планируем начать проектирование и строительство детского сада в ЖК «Александровский»,
- написал губернатор.
Также в городе строят два многоквартирных дома по программе расселения аварийного фонда. Девятиэтажки возводят на улице Боровая. По словам Парфенчикова, строители работают в графике, ввести в эксплуатацию дома планируют во втором полугодии 2023 года. (фото pixabay.com, Carola68)