Новый детский сад планируют построить в центре Петрозаводска

В этом году в Петрозаводске достроят два детских садика на Ключевой и улице Чехова. В планах региональных властей построить новое дошкольное учреждение в центре города. Об этом в своем аккаунте рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Планируем начать проектирование и строительство детского сада в ЖК «Александровский»,

- написал губернатор.

Также в городе строят два многоквартирных дома по программе расселения аварийного фонда. Девятиэтажки возводят на улице Боровая. По словам Парфенчикова, строители работают в графике, ввести в эксплуатацию дома планируют во втором полугодии 2023 года. (фото pixabay.com, Carola68)