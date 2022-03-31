Налоговые послабления в Карелии затронут 2440 представителей бизнеса

Недавно парламент Карелии принял изменения в региональное законодательство, которые направлены на защиту экономики в условиях санкций.



Налоговые послабления затронут 2440 представителей бизнеса, из них 762 - индивидуальные предприниматели, 1678 – юридические лица. Об этом сегодня «ВКонтакте» сообщил председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович со ссылкой на данные Управления ФНС России по Республике Карелия.

Отмечу, что до минимальных значений снижена налоговая ставка для предприятий лесозаготовки, строительства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающего производства, применяющих упрощенную систему налогообложения,

- написал Шандалович.



Работа по введению налоговых преференций в других отраслях будет продолжена совместно с правительством Карелии.