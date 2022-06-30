Отца четверых детей арестовали за неуплату алиментов

В Пряжинском районе судебные приставы пытались заставить многодетного отца выплачивать алименты своим четверым детям. Но тщетно. Когда долг превысил 1,8 млн рублей, мужчина стал скрываться. Но его местонахождение все же определили. Теперь он проведет 10 суток под арестом.

Имея четверых детей, житель Пряжинского района по закону должен был выплачивать на их содержание ½ часть своих доходов. Но многодетный отец манкировал родительскими обязанностями. По сообщению пресс-службы УФССП Карелии, долг накопился значительный – на апрель он составлял 1,8 млн рублей.

«Самостоятельная оплата алиментов должником не производилась, равно как и не предпринималось мер к официальному трудоустройству. Сначала он был привлечен к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ, по которой были назначены обязательные работы. Выводы мужчина не сделал, поэтому должника привлекли уже к уголовной ответственности по ст.157 УК РФ»,

- рассказали приставы.

Но даже после этого неплательщик никаких мер не предпринял. Более того, стал скрываться от правосудия. Однако судебный пристав-исполнитель смог установить его место проживания. Теперь гражданину Ш. мировым судьей назначено наказание – 10 суток ареста. Фото: pxhere.