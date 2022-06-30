30 июня 2022, 13:50
Происшествия

На Нижнем Чапаевском кольце легковушка наехала на леерное ограждение

Повреждение получили и машина, и дорожный барьер

Сегодня утром в Петрозаводске на Нижнем Чапаевском кольце автомобиль Митсубиши Лансер наехал на леерное ограждение. ДТП случилось на пересечении улиц Шотмана и Чапаева, сообщает DTPPTZ.

 

Столкновение с металлической дорожной конструкцией произошло в момент, когда машина въезжала на перекресток с круговым движением со стороны площади Гагарина. Это запечатлела камера видеонаблюдения, а также видеорегистратор очевидца. Возможно, водителя ослепило солнце или он отвлекся.

Повреждение получили и транспортное средство, и дорожное ограждение.  Скриншот и видео: dtpptz.ru.

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новости петрозаводска
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леерное ограждение
нижнее чапаевское кольцо
Митсубиши Лансер