На Нижнем Чапаевском кольце легковушка наехала на леерное ограждение

Сегодня утром в Петрозаводске на Нижнем Чапаевском кольце автомобиль Митсубиши Лансер наехал на леерное ограждение. ДТП случилось на пересечении улиц Шотмана и Чапаева, сообщает DTPPTZ.

Столкновение с металлической дорожной конструкцией произошло в момент, когда машина въезжала на перекресток с круговым движением со стороны площади Гагарина. Это запечатлела камера видеонаблюдения, а также видеорегистратор очевидца. Возможно, водителя ослепило солнце или он отвлекся.

Повреждение получили и транспортное средство, и дорожное ограждение. Скриншот и видео: dtpptz.ru.