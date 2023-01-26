Осторожная росомаха прогулялась вблизи поселка Терву в Карелии

Следы росомахи заметили в окрестностях поселка Терву Лахденпохского района. Фотографии когтистых лап на снегу опубликовал паблик «Лахденпохья-Навсегда!».

Следы осторожной росомахи крупные, размером с ладонь взрослого. В группе предположили, что хищник прогулялся по окрестностям, а позже скатился «на пятой точке с одной из горок».

В сообществе отметили, что животное не нападает на людей, но может отбить добычу у волков.

Хищника нередко встречают в Костомукше. В ноябре зверек пробежал по городу. В декабре заповедник «Костомукшский» показал кадры с видеоловушки, перед которой позировала росомаха. // фото на главной скриншот с видеоловушки / в тексте паблик «Лахденпохья-Навсегда!»