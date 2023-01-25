25 января 2023, 17:29
Дорожный знак в Петрозаводске может кого-то покалечить
Горожане в соцсетях пишут об опасной ситуации
Жители карельской столицы предупреждают об опасной ситуации на Первомайском проспекте. Запись появилась в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.
Укрепленный на опоре дорожный знак практически оторвался. Это случилось около дома № 1 во вторник, 25 января.
- Почти оторвался знак, колышется на ветру, того и гляди оторвется и угодит в кого-нибудь,
- написали очевидцы.
Они просят срочно принять меры, чтобы не произошло никакого несчастья и никого не травмировало. // фото: «Подслушано в ПТЗ»/ВКонтакте