Росомаха пробежалась по Костомукше и попала на видео

Росомаха прогулялась по Костомукше и попала в объектив камеры наблюдения. Ролик публикует издание «64-я параллель».

Судя по дате на видео, визит лесного гостя в карельский город случился еще в октябре. На кадрах видно, как росомаха бежит по частному сектору в компании встревоженных птиц, явно не ожидавших увидеть такого зверька в городских условиях.

Напомним, ранее семейство росомах было зафиксировано видеоловушкой в заповеднике «Костомукшский». // Фото: скриншот видео, «64-я параллель»