В Петрозаводск привезли аппарат для разморозки труб водоснабжения

У МУП «ПетроГИЦ» появился парогенератор для разморозки труб водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Единственная муниципальная управляющая компания карельской столицы обслуживает самое большое число домов из аварийного фонда. В предыдущие зимы жильцы домов часто сталкивались с проблемой заморозки труб. Переставали работать водопровод и канализация.

Для решения вопроса специалисты «ПетроГИЦ» обращались за помощью к МЧС и «Водоканалу». Теперь у них есть собственный аппарат для устранения таких проблем. // Фото со страницы Владимира Любарского / vk.com