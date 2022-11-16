16 ноября 2022, 19:30
В Петрозаводск привезли аппарат для разморозки труб водоснабжения
У МУП «ПетроГИЦ» появился парогенератор, который поможет решать актуальные зимние проблемы
У МУП «ПетроГИЦ» появился парогенератор для разморозки труб водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.
Единственная муниципальная управляющая компания карельской столицы обслуживает самое большое число домов из аварийного фонда. В предыдущие зимы жильцы домов часто сталкивались с проблемой заморозки труб. Переставали работать водопровод и канализация.
Для решения вопроса специалисты «ПетроГИЦ» обращались за помощью к МЧС и «Водоканалу». Теперь у них есть собственный аппарат для устранения таких проблем. // Фото со страницы Владимира Любарского / vk.com