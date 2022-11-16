16 ноября 2022, 16:33
Общество

Жители Карелии в прямом эфире узнают о развитии Сегежского района

Глава администрации Марина Гусева и депутат ЗС РК Натали Карапетян ответят на вопросы о благоустройстве и ЖКХ

Сколько дорог отремонтируют в Сегежском районе? Что сделано в этом году для благоустройства Сегежи?  Как решается вопрос с восстановлением теплосетей?

На эти и другие вопросы в рамках проекта «ЦУР Объясняет» ответят глава администрации Сегежского района Марина Гусева и депутат ЗС РК Натали Карапетян.

 
 

 

Задавать вопросы можно уже сейчас в группе «Республика Карелия» «Вконтакте»

Начало трансляции 17 ноября в 16:00. Прямой эфир можно посмотреть на телеканале в пабликах «Республика Карелия» «Вконтакте» и «Одноклассниках».

«Объясняет ЦУР» – информационный проект, в котором эксперты, руководители министерств, ведомств, муниципальных районов и городских округов отвечают на волнующие граждан вопросы о здравоохранении, экономике, образовании, социальной защите и других жизненно важных направлениях.

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Метки: 
ЦУР Объясняет
Сегежский район
Марина Гусева
Натали Карапетян
Ремонт дорог Сегежа