Основы православной культуры в районе Карелии выбрали 75% учеников

75 процентов учеников четвертых классов Медвежьегорского района выбрали «Основы православной культуры» в качестве школьного предмета в этом году, сообщает пресс-служба Петрозаводской и Карельской епархии. Это самый высокий показатель среди районов республики.

Изучение модуля «Основы православной культуры» призвано приобщить детей к духовным идеалам и ценностям отечественной культуры, воспитать любовь к ближнему и семье, подчеркивают в Епархии.

"Выбор основ православной культуры в 4-м классе позволяет ученикам в дальнейшем более глубоко понять изучаемые в средней школе историю, литературу, искусство".

Ежегодно выбор «Основ православной культуры» в школах Карелии увеличивается.