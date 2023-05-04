Спортзал в Питкярантской школе отремонтируют за лето

Спортивный зал в школе № 2 в Питкяранте отремонтируют к началу нового учебного года, сообщает председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович на своей страничке в соцсети. Во время встречи со спикером парламента об этом рассказала директор учреждения Ольга Валерьевна Никитина. По ее словам, контракт с подрядчиком уже заключен.

Во время каникул строители обновят здесь раздевалки, тренерскую, душевые и санузлы, а в самом спортзале заменят освещение и проведут косметический ремонт стен. В бюджете Карелии на это предусмотрели 2 млн рублей.

Вопросы обновления оборудования и мебели для столовой взял в работу. Главу администрации Питкярантского района Константина Анатольевича Булахова попросил сформировать и направить предложения по школе. Предметно обсудим их с Министром образования Карелии,

- пишет Шандалович.

В прошлом году в школе, где обучаются почти 900 ребят из Питкяранты и поселка Ууксу, привели в порядок крыльцо, эвакуационные выходы и отремонтировали в пищеблоке помещение моечной.