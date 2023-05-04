СЗФО вошел в тройку по числу заявок на «Лидеры России»

Из сотни с лишним тысяч заявок на участие в конкурсе «Лидеры России» 13 процентов поданы жителями Северо-Западного федерального округа. Таким образом, округ вошел в тройку лидеров по числу заявок. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

На текущий момент мы получили уже более 100 тысяч заявок на участие в конкурсе «Лидеры России». Регистрации пришли к нам из всех российских регионов и 79 государств мира. Приятно, что постепенно в процессе заявочной кампании среди участников растет процент женщин (33%). Значительную часть составляют опытные управленцы: более 29% конкурсантов – в возрасте от 36 до 40 лет, 22% участников входят в возрастную категорию от 41 до 45 лет, еще 19% – участники в возрасте от 31 до 35 лет. Молодые люди до 30 лет составляют 11% заявок, а участники старше 46 лет – 19%,

– рассказал Алексей Комиссаров.

Он также отметил, что конкурс стартовал уже в пятый раз, но, несмотря на это, его цель и принципы остаются неизменными:

Мы по-прежнему ищем и стараемся развивать перспективных управленцев. Но наша задача не просто выбрать победителей, а мотивировать сотни тысяч управленцев по всей стране к саморазвитию и достижению новых целей.

В первую тройку по числу конкурсантов вошли Центральный (36%), Приволжский (16%) и Северо-Западный (13%) федеральные округа.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации и является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей». За четыре сезона на участие в конкурсе подано свыше 840 тысяч заявок со всей России. В конкурсе участвуют управленцы до 55 лет с опытом руководства от двух лет. В числе главных призов – грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а еще – карьерные консультации и сопровождение.

Подать заявку на участие в пятом конкурсе «Лидеры России» можно до 14 мая на сайте лидерыроссии.рф.