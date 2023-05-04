Петрозаводчане 9 мая смогут уточнить данные о воевавших родственниках

Жители и гости Петрозаводска, пришедшие на праздничные мероприятия, получат возможность уточнить сведения о родственниках, воевавших в годы Великой Отечественной войны на территории Карелии – в этом им помогут сотрудники Национального архива совместно с представителями движения «Волонтеры Победы» в рамках акции «Узнай Героя». Тематическая площадка «Бессмертный полк. Карелия» будет работать с 12 до 15 часов на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Кирова.

Каждый желающий сможет вписать имя ветерана в народную Книгу Памяти, а также проверить свои знания об истории Великой Отечественной войны, приняв участие в блиц-викторине «Бессмертный полк. Путь к Победе». Кроме того, посетители площадки смогут изготовить фотографию своего ветерана – ее разместят в бейдже на ленте.

Творческая команда студентов Петрозаводского государственного университета «Морошка» предложит принять участие в записи видеосюжетов. В ходе мероприятия все желающие смогут рассказать о своем герое. Итогом станет общий ролик о ветеранах, принимавших участие в Великой Отечественной войне на территории Карелии.

В память о празднике в тематической фотозоне на территории площадки можно будет сделать красивые снимки. // Фото: пресс-служба правительства Карелии.