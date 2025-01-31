Оренбуржец пытался сжечь дом, где спали его бывшая жена и дочь

В Оренбурге произошел инцидент, который мог закончиться трагедией. По данным Следственного комитета региона, местный житель предпринял попытку поджога дома, где в тот момент находились его бывшая жена и несовершеннолетняя дочь.

ЧП случилось в ночь на 29 января на улице Маршака. Как выяснили следователи, мужчина разбил окно на кухне, после чего вылил внутрь бензин и поджег помещение. Затем он пробрался в гараж и устроил пожар в автомобиле, принадлежащем экс-супруге. После этого злоумышленник покинул место происшествия.

По предварительной информации, мотивом преступления стала неприязнь, возникшая на фоне раздела совместно нажитого имущества. При этом мужчина осознавал, что в доме находятся его бывшая жена и ребенок.

Женщина и девочка успели проснуться и начали самостоятельно тушить возгорание, после чего вызвали пожарных. Подозреваемого вскоре задержали, его причастность к преступлению, по словам следователей, не вызывает сомнений. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о его аресте. // фото: pexels.com