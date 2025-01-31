Жестокое похищение в Карелии: суд вынес приговор вымогателям

Петрозаводский городской суд рассмотрел дело двух мужчин, обвиняемых в похищении человека и вымогательстве. Фигуранты, которым 30 и 41 год, получили реальные сроки в колонии строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Как установило следствие, в феврале 2023 года один из обвиняемых решил силой взыскать долг за проданный автомобиль. Вместе с сообщником он заманил покупателя в машину под предлогом обсуждения сделки. Когда транспортное средство тронулось, мужчине накинули на голову плед, а к подбородку приставили пневматический пистолет.

Жертву вывезли в Прионежский район, к железнодорожной станции Орзега. Там его доставили в дом, связали проводом и подвергли избиению. Суд установил, что потерпевший получил не менее 40 ударов руками, ногами, ремнем и деревянной палкой. Мужчин отпустили только после обещания вернуть деньги.

Помимо этого, злоумышленники требовали деньги у сожительницы похищенного. Они звонили ей с угрозами, оставляли голосовые сообщения, обещая причинить вред ей и ее родным.

Суд признал их виновными и назначил наказание: один получил 8 лет, второй — 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. // фото: freepik.com