Опубликованы кадры повреждений сгоревшей девятиэтажки в Ейске

В Сети появилась видеозапись, на которой видны повреждения, которые получил жилой девятиэтажный дом после падения самолета и последующего пожара в Ейске в Краснодарском крае. Ролик публикует сообщество «Лентач».

На кадрах видно, насколько сильно пострадало здание в результате пожара. Само возгорание локализовано. «Это просто ужасно», - прокомментировал видео человек, снявший этот ролик.

Напомним, истребитель Су-34 упал сегодня вечером во дворе дома в городе Ейск. Возник пожар, который перекинулся на многоэтажку. По данным Минобороны, причиной крушения самолета стало возгорание в одном из двигателей. Пилоты успели катапультироваться.

По предварительным данным МЧС, в результате происшествия погибли два человека и ранены 15. Фото: скриншот видео очевидца