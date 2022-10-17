Два человека погибли и 15 пострадали после падения самолета в Ейске

В результате падения военного самолета Су-34 в Ейске в Краснодарском крае погибли два человека, пострадали 15 человек. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на МЧС.

Напомним, инцидент произошел сегодня вечером. Истребитель Су-34 рухнул во дворе жилого дома в курортном южном городе. В результате возник пожар, который перекинулся на девятиэтажку. Та вспыхнула по всей высоте.

Как сообщили в Минобороны РФ, самолет упал из-за возгорания в одном из двигателей. Пилоты успели катапультироваться.

На месте происшествия работают пожарные, сотрудники скорой помощи. Фото ria.ru