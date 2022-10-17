В Минобороны раскрыли причины падения самолета в Ейске

Причиной падения военного самолета Су-34 в городе Ейск в Краснодарском крае стало возгорание одного из двигателей при взлете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34», - отметили в ведомстве.

Напомним, самолет упал сегодня вечером во двор многоэтажного дома в Ейске. Огонь перекинулся на здание. По сообщению очевидцев, оно полыхает с первого по девятый этаж.

Как отметили в Минобороны, пилоты успели катапультироваться. Данных о погибших и пострадавших пока нет. Фото: Telegram-канал «Коммерсант»