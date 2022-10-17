Самолет рухнул в жилых кварталах в Ейске в Краснодарском крае

В городе Ейске в Краснодарском крае сегодня вечером самолет упал во дворе недалеко от жилых домов. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, авиакатастрофу потерпел военный самолет. Вспыхнувший огонь перекинулся на жилые дома. На месте работают сотрудники пожарной службы и скорой помощи. Информации о погибших и пострадавших пока нет. Отмечается, что пилот мог катапультироваться - в небе был виден парашют.

Telegram-канал Shot публикует видеозаписи с места происшествия. На них виден масштаб произошедшего. Фото: скриншот видео Shot