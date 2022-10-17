Россиян предупредили о повышении риска потери волос осенью

В холодное время года возрастает риск потери волос. Об этом рассказала косметолог Татьяна Качанова, слова специалиста приводит Ura.ru.

Как отметила эксперт, осенью и зимой ухашивать за волосами следует более внимательно, чем летом. Волосы страдают из-за перепада температур, воздействия холода, недостатка витаминов и микроэлементов, сухого воздуха в отапливаемых помещениях. Все это приводит к истончению, потере блеска, ломкости и даже выпадению, подчеркнула врач.

Чтобы защитить волосы от негативного воздействия, стоит включить в свой рацион жирные сорта рыбы, тыквенные семечки, яблоки, лимоны, молочные продукты. Мыть голову стоит теплой, а не горячей водой. Надо стараться носить шапки из натуральных тканей. После консультаций со специалистом можно подключить поливитаминные комплексы. Фото: unsplash.com