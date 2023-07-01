01 июля 2023, 21:55
Опубликовано видео с места ДТП с туристическим автобусом в Карелии
Следователи продолжают работу: изъяли документы на автобус
Карельские следователи опубликовали видео с места аварии в Лахденпохском районе.
В кадре – завалившийся на бок автобус, разбитое лобовое стекло, эксперты, осматривающие конструкции внутри и проверяющие ремни безопасности.
В ходе доследственной проверки следователи также изъяли документацию о техническом состоянии автобуса Neoplan, в котором на момент аварии находились 40 туристов. Следственные действия продолжаются, опрашивают участников и свидетелей ДТП.
Как ранее сообщал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, двое госпитализированы в тяжелом состоянии, восьмерых отправили на амбулаторное лечение. // фото скриншот