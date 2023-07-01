01 июля 2023, 21:23
Короткий номер недоступен – горожане не могут дозвониться до ЕДДС
Вместо короткого номера 051 жителям столицы Карелии предлагают звонить на другой номер
Короткий номер оперативной службы, куда петрозаводчане жаловались на собак, сосульки, гололед, провалы, борщевик, оторванные листы железа, отсутствие воды и другие проблемы перестал отвечать. Оказалось, что вечером 1 июля на сетях произошла авария.
«В результате аварии дозвониться в МКУ «ЕДДС» по тел. 051 не представляется возможным»,
- сказано в сообщении службы. Справиться с последствиями аварии рассчитываются только к четырем часам вечера 2 июля.
Петрозаводчанам предлагают сообщать о проблемах на другой номер - 59-90-51. // фото freepik.com