Короткий номер недоступен – горожане не могут дозвониться до ЕДДС

Короткий номер оперативной службы, куда петрозаводчане жаловались на собак, сосульки, гололед, провалы, борщевик, оторванные листы железа, отсутствие воды и другие проблемы перестал отвечать. Оказалось, что вечером 1 июля на сетях произошла авария.

«В результате аварии дозвониться в МКУ «ЕДДС» по тел. 051 не представляется возможным»,

- сказано в сообщении службы. Справиться с последствиями аварии рассчитываются только к четырем часам вечера 2 июля.

Петрозаводчанам предлагают сообщать о проблемах на другой номер - 59-90-51. // фото freepik.com