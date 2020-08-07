Опубликовано видео с костомукшанкой, отдавшей мошенникам 1,5 миллиона

58-летняя жительница Костомукши, отдавшая мошенникам полтора миллиона рублей, рассказывает как это было и призывает других не совершать ее ошибок. Женщина получила крупную сумму от продажи квартиры в другом регионе и лишилась ее в одночасье. Видео размещено на портале МВД Карелии.

«Я сомневалась, но я их почему-то отдавала, эти деньги. Они меня запугивали... Я постоянно была на связи, я уже говорила, мне плохо, дайте я хоть приглашу сына, у него выходной, он хоть будет рядом стоять. Нет нельзя, он уже пойдет как соучастник, потому что через ваш счет идут махинации. Это настолько было правдоподобно…»,

- рассказывает женщина, едва сдерживая слезы.

Напомним, инцидент произошел в начале августа. Мошенники действовали по обычной схеме, убеждая женщину, что ее средства пытаются похитить.

«Женщина не стала прекращать разговор. А звонивший предупредил ее, что беседа предстоит долгая и попросил ее приобрести внешний аккумулятор для мобильного телефона. Все последовавшие просьбы она также исполняла. Она сняла все деньги, которые через банкомат перевела на разные номера», - сообщало ранее МВД Карелии.