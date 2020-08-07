Дорожники приступили к ремонту улицы «Правды»

В Петрозаводске начался ремонт улицы «Правды», сообщает администрация города.

Кондопожское ДРСУ фрезерует старое дорожное покрытие от Казарменской улицы до проспекта Карла Маркса. Уже в ближайшее время подрядчик приступит к асфальтированию. Параллельно ведётся замена бордюрных камней и ремонт тротуара.

Кроме того, дорожники работают на улице Зайцева и проезде Автолюбителей. Тротуары ремонтируют на улицах Куйбышева, Кирова, Дзержинского, Свердлова, Еремеева, Андропова, Ровио, Германа Титова, а также на проспекте Александра Невского и площади Кирова.

Во всех районах города ведутся работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия. К настоящему времени подрядчик завершил ремонт на Вознесенском шоссе, участке улицы Кирова (между проспектом Карла Маркса и улицей Германа Титова), на улицах Фёдора Тимоскайнена и Фабричной.

Все этапы строго контролируют специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводска.