Опубликован свежий Топ-3 самых угоняемых машин в России

В тройку самых угоняемых машин в России вошли Kia Rio, Hyundai Santa Fe и Kia Cerato. В рейтинге марок, которые чаще всего интересуют злоумышленников, лидируют Kia, Hyundai, BMW, Toyota, Citroen, Audi, Mitsubishi и Porsche. Об этом пишет Auto.Mail.ru со ссылкой на «Ренессанс страхование».

Также сообщается, что в этом году общее число угонов резко снизилось. В целом по России — в три раза, в Москве и Санкт-Петербурге — в два раза. Впрочем, в Екатеринбурге, напротив, зафиксирован рост.

«Тренд на снижение числа угонов продолжает сохраняться. Наиболее вероятной причиной того, что число угонов снизилось, может быть более бережное отношение к своим машинам и активная их защита»,

— приводит издание слова вице-президента по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. // Фото: freepik