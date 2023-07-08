08 июля 2023, 17:43
Новые паломнические маршруты по святым местам откроют в Карелии
Власти республики обещают привести в порядок старинные церкви к юбилею крещения
Новые маршруты для паломников появятся в республике к 800-летнему юбилею крещения карелов. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Эту дату будут отмечать в 2027 году, к тому моменту власти обещают привести в порядок часовни, старинные храмы, дома культуры и другие объекты.
Они уверены, что в Карелии есть еще множество исторических мест, увидеть которые будут рады и местные жители, и туристы. Список объектов, которые планируют ремонтировать, представят позднее. // фото: музей «Кижи»/ВКонтакте