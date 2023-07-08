Родильный дом имени Гуткина – место силы Петрозаводска

Роддом был открыт в 1938 году, а в 1973 году был переименован в Роддом № 1 в связи с открытием ещё одного роддома – № 2. 31 мая 2023 года Роддом закрыли.

На протяжении веков женщина из одной беременности переходила в другую. Большое количество родов было известной гарантией продолжения рода. Умирал каждый второй рожденный, и многие дети долго не жили. Была огромная физиологическая нагрузка на женщине, и только недавно – веке в XX - она зажила более свободной жизнью.

Не удивительно, что сегодня женщины отличаются наибольшей общественной активностью, чем мужчины. И это во многом объясняется тем, что с женщин сняли проклятие детской смертности.

Более 200 тысячам человек помогли появиться на свет именно здесь – в Роддоме № 1.В 1993 году Роддому было присвоено имя бывшего главврача роддома, основоположника акушерско-гинекологической службы в республике – Константина Андреевича Гуткина. (Видео)