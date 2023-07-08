Медали за любовь и верность вручили в Петрозаводске супружеским парам

Крепким супружеским парам в Петрозаводске 8 июля вручили медали «За любовь и верность». Торжественную церемонию провели в День Петра и Февронии, уточнила врио главы города Инна Колыхматова.

Мероприятие прошло во дворце бракосочетания, пары обновили свои клятвы, услышали марш Мендельсона, крики «Горько», закружились в свадебном танце.

На набережной открыли арт-объект «Влюбленные сердца». Ленточку перерезали Леонид Иванович и Валентина Васильевна Сергины, прожившие вместе больше 67 лет.

Медали получили 10 супружеских пар. Это горожане, которые подают пример крепости семейных устоев, воспитывают детей, внуков и правнуков. // фото: Инна Колыхматова/ВКонтакте