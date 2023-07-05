Два сердца из камня появились на набережной Петрозаводска

Новый арт-объект украсил набережную Онежского озера в столице Карелии. Его установили к празднику День памяти Петра и Февронии Муромских. Одной стороны – это два сердца, а с другой будто обнявшаяся пара.

«Это скульптура вытесана из гранита Винга. Два сердца – одно в другом будто слиты воедино – крепко и навсегда! Кованные ромашки - символ Дня семьи, любви и верности дополнят основание объекта»,

- говорится в сообществе «Городской дом культуры Птз».

Трудились над каменным арт-объектов скульптор Александр Ким вместе с мастером по художественной обработке камня Сергеем Семеновым. Его назвали «Влюбленные сердца».

Откроют новую скульптуру 8 июля в 13:00 у Дворца бракосочетаний. Красную ленточку на открытии торжественно перережут супруги Сергины - Леонид Иванович и Валентина Васильевна, которые прожили в браке более 67 лет. Также для присутствующих состоится фотосессия. // фото VK-паблик «Городской дом культуры Птз»