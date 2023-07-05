Вместо легендарного ресторана откроется арт-пространство

В подвале в центре столице Карелии на месте ресторана «Петровский», просуществовавшего более 40 лет, появится арт-пространство.

Открытие новой культурной точки на карте города запланировано на июль. Работы еще идут. Конкретную дату обещают сообщить в карельском министерстве культуры.

На новой площадке на Круглой площади будут проходить мастер-классы по рукоделию и традиционной карельской кухне, лекции, встречи с представителями культуры и науки, будут выступать творческие коллективы. // фото предоставлено пресс-службой министерства культуры Карелии